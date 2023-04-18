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Семь телефонов и wi-fi роутер нашли в носках осужденного в екатеринбургском СИЗО
Криминал
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В екатеринбургском СИЗО №1 при проведении личного обыска и досмотра вещей у одного из осужденных были обнаружены семь телефонов, wi-fi роутер и еще пара небольших гаджетов, спрятанные в носках обеих ног.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН Свердловской области Александр Левченко.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН Свердловской области Александр Левченко.
«В помещении сборного отделения, при проведении полного личного обыска и досмотра вещей Ш. были обнаружены и изъяты семь сотовых телефонов, wi-fi роутер, две проводные гарнитуры, флэш-карта "Micro SD", спрятанные ухищренным способом в носках обеих ног»,
– сказал Левченко.
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