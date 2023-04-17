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Незначительная семейная ссора в Екатеринбурге привела к убийству
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Академическом районе Екатеринбурга произошло убийство. В ходе семейного конфликта, вызванного пустяковой причиной, 26-летняя женщина схватилась за нож.
Поводом для ссоры послужила музыка, которую женщина слушала со своей подругой. Час был поздний, муж Александры укладывал детей спать, поэтому и попросил развеселившуюся супругу убавить звук в колонках. Слово за слово — и вот уже лезвие ножа сверкнуло в женской ручке.
Кровавая трагедия будет иметь трагические же последствия. Можно считать, что две несовершеннолетние девочки махом потеряли родителей — папа убит, а мама-убийца, даже если не будет лишена родительских прав, наверняка лишиться свободы и на очень длительный срок.
Поводом для ссоры послужила музыка, которую женщина слушала со своей подругой. Час был поздний, муж Александры укладывал детей спать, поэтому и попросил развеселившуюся супругу убавить звук в колонках. Слово за слово — и вот уже лезвие ножа сверкнуло в женской ручке.
Кровавая трагедия будет иметь трагические же последствия. Можно считать, что две несовершеннолетние девочки махом потеряли родителей — папа убит, а мама-убийца, даже если не будет лишена родительских прав, наверняка лишиться свободы и на очень длительный срок.
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