Незначительная семейная ссора в Екатеринбурге привела к убийству

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга произошло убийство. В ходе семейного конфликта, вызванного пустяковой причиной, 26-летняя женщина схватилась за нож.Поводом для ссоры послужила музыка, которую женщина слушала со своей подругой. Час был поздний, муж Александры укладывал детей спать, поэтому и попросил развеселившуюся супругу убавить звук в колонках. Слово за слово — и вот уже лезвие ножа сверкнуло в женской ручке.Кровавая трагедия будет иметь трагические же последствия. Можно считать, что две несовершеннолетние девочки махом потеряли родителей — папа убит, а мама-убийца, даже если не будет лишена родительских прав, наверняка лишиться свободы и на очень длительный срок.