Житель Ревды отправится в колонию за похищение женщины, угон автомобиля и изнасилование





– добавили в СУ СКР по Свердловской области. «В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ревде вынесли приговор 32-летнему местному жителю. Он признан виновным в похищении бывшей возлюбленной, угоне автомобиля и изнасиловании женщины.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской области, потерпевшая начала встречаться с ранее судимым мужчиной, который предлагал ей вступить в брак. Женщина не согласилась, так как не хотела «торопить события». 3 апреля прошлого года она решила расстаться с мужчиной, для чего согласилась с ним на встречу.Вечером 3 апреля мужчина и женщина поссорились в салоне припаркованного около Дворца культуры автомобиля Kia Rio. Злоумышленник насильно переместил потерпевшую с водительского места на переднее пассажирское, сел за руль и увез женщину в Реж. Там он изнасиловал ее, применяя к ней физическую силу и угрожая убийством.В пресс-службе свердловского главка МВД рассказали, что с сообщением о похищении женщины в ночь на 4 апреля обратилась ее дочь. По ее словам, знакомый матери насильно усадил женщину в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Дочь потерпевшей смогла подробно описать машину и указать ее госномер. Через некоторое время сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на улице Объездной в Реже. Водителя задержали и доставили в территориальный ОВД.Задержанным оказался житель Ревды, ранее судимый за причинение побоев и причинение тяжких телесных повреждений.Ревдинский городской суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.