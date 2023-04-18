В Верхней Пышме будут судить водителя снегохода, который сбил пешехода

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме перед судом предстанет водитель снегохода. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пешехода, выразившегося в ампутации ноги.По версии следствия, вечером 19 декабря 2021 года обвиняемый около дома №21 на улице Машиностроителей в Верхней Пышме совершал на снегоходе небезопасные для окружающих маневры. Он увидел находящегося впереди мужчину, который выгуливал собаку. Демонстрируя собственное превосходство, водитель снегохода, умышленно сбил пешехода.В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения: травматическая ампутация левой голени, оскольчатый перелом средней трети диафиза правой большой берцовой кости. Эксперты оценили травмы как причинившие тяжкий вред здоровью человека.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что уголовное дело будет направлено в Верхнепышминский городской суд после вручения мужчине обвинительного заключения.