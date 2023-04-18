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В Верхней Пышме будут судить водителя снегохода, который сбил пешехода
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме перед судом предстанет водитель снегохода. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пешехода, выразившегося в ампутации ноги.
По версии следствия, вечером 19 декабря 2021 года обвиняемый около дома №21 на улице Машиностроителей в Верхней Пышме совершал на снегоходе небезопасные для окружающих маневры. Он увидел находящегося впереди мужчину, который выгуливал собаку. Демонстрируя собственное превосходство, водитель снегохода, умышленно сбил пешехода.
В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения: травматическая ампутация левой голени, оскольчатый перелом средней трети диафиза правой большой берцовой кости. Эксперты оценили травмы как причинившие тяжкий вред здоровью человека.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что уголовное дело будет направлено в Верхнепышминский городской суд после вручения мужчине обвинительного заключения.
По версии следствия, вечером 19 декабря 2021 года обвиняемый около дома №21 на улице Машиностроителей в Верхней Пышме совершал на снегоходе небезопасные для окружающих маневры. Он увидел находящегося впереди мужчину, который выгуливал собаку. Демонстрируя собственное превосходство, водитель снегохода, умышленно сбил пешехода.
В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения: травматическая ампутация левой голени, оскольчатый перелом средней трети диафиза правой большой берцовой кости. Эксперты оценили травмы как причинившие тяжкий вред здоровью человека.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что уголовное дело будет направлено в Верхнепышминский городской суд после вручения мужчине обвинительного заключения.
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