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Фальшивого ФСБ-шника из Верхней Салды осудят за боевой пистолет

19.30 Четверг, 20 апреля 2023
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
На загородной автодороге между Нижним Тагилом и Нижней Салдой задержали человека, представлявшегося сотрудником Федеральной службы безопасности. При этом мужчина предъявлял поддельное удостоверение, а в его машине нашли вполне настоящий пистолет.

Сотрудники Госавтоинспекции, остановившие «ФСБ-шника», задержали подозрительного мужчину вместе с реальными сотрудниками ФСБ. При выяснении личности задержанного выяснилось, что это 53-летний житель Верхней Салды, который не имеет отношения к силовым структурам. Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, «лжесиловик» попытался объяснить наличие у него поддельных «корочек» тем, что он, якобы, купил их 5 лет назад, чтобы пользоваться различными социальными льготами, полагающимися неподдельным силовикам. Относительно найденного у него «Макарова» верхнесалдинец тоже нашёл объяснение: пистолет он, будто бы, нашёл в лесу и собирался сдать в полицию, да — вот незадача! — не успел.

Основательность таких оправданий установит суд. Процесс о незаконном обороте огнестрельного оружия начнётся в Верхнесалдинском районном суде уже на следующей неделе.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:55 В Екатеринбурге осудили гражданку США за поджог машин, бани и дома из мести брату и риелтору
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12:20 Госавтоинспекция выпустила для екатеринбуржцев предупреждение из-за дождя со снегом
11:54 В Свердловской области существенно замедлилась годовая инфляция
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