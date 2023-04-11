Фальшивого ФСБ-шника из Верхней Салды осудят за боевой пистолет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На загородной автодороге между Нижним Тагилом и Нижней Салдой задержали человека, представлявшегося сотрудником Федеральной службы безопасности. При этом мужчина предъявлял поддельное удостоверение, а в его машине нашли вполне настоящий пистолет.Сотрудники Госавтоинспекции, остановившие «ФСБ-шника», задержали подозрительного мужчину вместе с реальными сотрудниками ФСБ. При выяснении личности задержанного выяснилось, что это 53-летний житель Верхней Салды, который не имеет отношения к силовым структурам. Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, «лжесиловик» попытался объяснить наличие у него поддельных «корочек» тем, что он, якобы, купил их 5 лет назад, чтобы пользоваться различными социальными льготами, полагающимися неподдельным силовикам. Относительно найденного у него «Макарова» верхнесалдинец тоже нашёл объяснение: пистолет он, будто бы, нашёл в лесу и собирался сдать в полицию, да — вот незадача! — не успел.Основательность таких оправданий установит суд. Процесс о незаконном обороте огнестрельного оружия начнётся в Верхнесалдинском районном суде уже на следующей неделе.