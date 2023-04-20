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В Екатеринбурге осудили гражданку США за поджог машин, бани и дома из мести брату и риелтору
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор гражданке США Елене Сергеевой. 48-летнюю женщину признали виновной в четырех эпизодах умышленного уничтожения имущества и покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (часть 2 статьи 167 УК РФ).
Судья назначила Сергеевой-Тейлор 19 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. В пресс-службе суда «Вечерним ведомостям» сообщили, что также были удовлетворены гражданские иски в пользу двух потерпевших – на сумму 504 900 рублей и 3 миллиона 87 тысяч рублей. Еще одному потерпевшему Тейлор компенсировала ущерб до вынесения приговора.
В ходе судебного процесса издание Е1 сообщало, что уроженка Екатеринбурга из мести родному брату и риелтору сожгла два автомобиля, дом и баню. Хотя у женщины есть дом в Орегоне, который она получила от бывшего мужа – гражданина США, у нее возник принципиальный спор за квартиру на Уралмаше в Екатеринбурге, доставшуюся по наследству от умершей мамы.
После того как брат через суд добился права жить в этой квартире вместе с сыном Сергеева-Тейлор решила ему мстить. Также она решила мстить риелтору, который помогал судиться за квартиру, но проиграл суд.
Сначала женщина подожгла баню риелтора в Старопышминске в декабре 2021 года. Однако, как сообщал Е1, полицейские, несмотря на признаки поджога, отказались возбуждать уголовное дело. В тот же день у брата Сергеевой-Тейлор сгорел на Уралмаше Volkswagen Polo. 18 мая 2022 году у риелтора подожгли дом в Старопышминске, но здание удалось спасти. В тот же день у его машины возле офиса на Уралмаше порезали колесо. Через три дня машину подожгли уже на закрытой парковке – новенький Lexus сгорел дотла.
Во время совершения поджогов Елена Сергеева-Тейлор маскировалась: надевала парик и накладные усы. Ее все же вычислили и задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово перед посадкой на рейс в Казахстан, через который она должна была улететь домой в США.
После предъявления обвинений женщину поместили под домашний арест, но она снова пыталась бежать в Казахстан – в конце августа 2022 года ее задержали на российско-казахстанской границе в Челябинской области. После этого случая ее поместили в СИЗО.
Сообщалось, что после задержания на встрече с Тейлор настаивал московский консул США (Генконсульство США в Екатеринбурге к тому времени уже прекратило свою работу), однако ему было отказано в этом. Американское гражданство Елена Сергеева получила в 2004 году – после того как уехала в США и вышла там замуж за местного жителя.
Максимальное наказание по вмененному Елене Сергеевой-Тейлор преступлению – пять лет лишения свободы. Видео ее задержания и поджога Lexus мы публиковали ранее.
Судья назначила Сергеевой-Тейлор 19 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. В пресс-службе суда «Вечерним ведомостям» сообщили, что также были удовлетворены гражданские иски в пользу двух потерпевших – на сумму 504 900 рублей и 3 миллиона 87 тысяч рублей. Еще одному потерпевшему Тейлор компенсировала ущерб до вынесения приговора.
В ходе судебного процесса издание Е1 сообщало, что уроженка Екатеринбурга из мести родному брату и риелтору сожгла два автомобиля, дом и баню. Хотя у женщины есть дом в Орегоне, который она получила от бывшего мужа – гражданина США, у нее возник принципиальный спор за квартиру на Уралмаше в Екатеринбурге, доставшуюся по наследству от умершей мамы.
После того как брат через суд добился права жить в этой квартире вместе с сыном Сергеева-Тейлор решила ему мстить. Также она решила мстить риелтору, который помогал судиться за квартиру, но проиграл суд.
Сначала женщина подожгла баню риелтора в Старопышминске в декабре 2021 года. Однако, как сообщал Е1, полицейские, несмотря на признаки поджога, отказались возбуждать уголовное дело. В тот же день у брата Сергеевой-Тейлор сгорел на Уралмаше Volkswagen Polo. 18 мая 2022 году у риелтора подожгли дом в Старопышминске, но здание удалось спасти. В тот же день у его машины возле офиса на Уралмаше порезали колесо. Через три дня машину подожгли уже на закрытой парковке – новенький Lexus сгорел дотла.
Во время совершения поджогов Елена Сергеева-Тейлор маскировалась: надевала парик и накладные усы. Ее все же вычислили и задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово перед посадкой на рейс в Казахстан, через который она должна была улететь домой в США.
После предъявления обвинений женщину поместили под домашний арест, но она снова пыталась бежать в Казахстан – в конце августа 2022 года ее задержали на российско-казахстанской границе в Челябинской области. После этого случая ее поместили в СИЗО.
Сообщалось, что после задержания на встрече с Тейлор настаивал московский консул США (Генконсульство США в Екатеринбурге к тому времени уже прекратило свою работу), однако ему было отказано в этом. Американское гражданство Елена Сергеева получила в 2004 году – после того как уехала в США и вышла там замуж за местного жителя.
Максимальное наказание по вмененному Елене Сергеевой-Тейлор преступлению – пять лет лишения свободы. Видео ее задержания и поджога Lexus мы публиковали ранее.
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