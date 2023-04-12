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Недобросовестному застройщику Воробьеву в Екатеринбурге вынесли новый приговор
Криминал
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Сегодня, 20 апреля, в Екатеринбурге вынесли приговор Владимиру Воробьеву. Он признан виновным в мошенничестве на 46,8 миллиона рублей под видом продажи несуществующих квартир.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что с марта 2012 года по ноябрь 2014 года Воробьев привлекал деньги граждан, вводя их в заблуждение о будущей передаче квартир в строящемся доме в квартале улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова. С потерпевшими оформлялись сделки по покупке квартир путем заключения договоров процентного займа.
Однако Воробьев так и не построил многоэтажный дом, а деньги потерпевшим не вернул. Общий ущерб составил 46,8 миллиона рублей.
В 2017 году Воробьев уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Тогда его приговорили к шести с половиной годам лишения свободы.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня путем частичного сложения наказаний назначил Воробьеву семь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что с марта 2012 года по ноябрь 2014 года Воробьев привлекал деньги граждан, вводя их в заблуждение о будущей передаче квартир в строящемся доме в квартале улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова. С потерпевшими оформлялись сделки по покупке квартир путем заключения договоров процентного займа.
Однако Воробьев так и не построил многоэтажный дом, а деньги потерпевшим не вернул. Общий ущерб составил 46,8 миллиона рублей.
В 2017 году Воробьев уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Тогда его приговорили к шести с половиной годам лишения свободы.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня путем частичного сложения наказаний назначил Воробьеву семь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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