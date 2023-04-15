Мошенники «развели» пенсионерку из Каменска-Уральского на 190 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Известная мошенническая схема «родственник попал в беду» продолжает действовать с удивительной эффективностью. На этот раз жертвой аферистов стала пожилая жительница Каменска-Уральского.Женщине поступил телефонный звонок. Звонившая представилась её дочкой и поспешила огорошить новостью: «Я попала в автоаварию, по моей вине девочка оказалась в реанимации». Шок от сообщения был у пенсионерки такой сильный, что она не обратила внимания на то, что «дочкин» голос незнаком. Не насторожило её и продолжение телефонного разговора. А звонившая, меж тем, пугала возможными неприятностями у «дочки» с законом и тюремным сроком. Далее в разговор вступил незнакомый мужчина, представившийся следователем. Он напрямую потребовал взятку.«Следователь» требовал у пенсионерки 1 миллион рублей в обмен на «дочкину» свободу. А узнав, что у женщины есть только 190 тысяч милостиво согласился и на такой «аванс». Для передачи денег аферист предложил положить названную сумму в носок, носок — в карман халата, а халат — на дно пакета. Сверху набросать «передачку» для якобы травмированной дочери в больницу. Незнакомец пояснил, что самой пенсионерке в больницу идти не надо, а за собранным пакетом прибудет курьер. Но и это не смутило доверчивую женщину.Обман вскрылся только после того, как домой — целая и невредимая — вернулась настоящая, а не «телефонная» дочь жертвы аферистов. Она убедила мать обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщает ВК-группа «Подслушано Каменск-Уральский».