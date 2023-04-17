Избившего до смерти свою супругу тавдинца отправят в колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Тавдинском районном суде вынесли приговор по делу местного жителя, Вадима Шевелева. Мужчина обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти.Скончавшейся от побоев женщиной была жена подсудимого. Серьёзный конфликт между ними вспыхнул в ночь с 22-го на 23-е августа прошлого года. Словесными перепалками ссора не закончилась, от слов мужчина перешёл к «делу» — он нанёс ей многочисленные удары руками по голове и телу супруги. Когда от побоев женщине стало плохо, была вызвана «Скорая помощь», на которой избитую доставили в больницу. Но врачи уже не смогли спасти ей жизнь, и тем же днём она скончалась на больничной койке.На суде Шевелев вину свою признавал лишь частично и пытался найти оправдания своему поступку. В частности, он утверждал, что жена много и часто выпивала, а в состоянии алкогольного опьянения вели себя неадекватно. Этот аргумент суд во внимание не принял, поскольку медицинские данные показывали — в момент смертельной ссоры женщина была трезва. Пытался Шевелев и снять с себя вину утверждением, будто супруга нанесла себе тяжёлые травмы сама, без его участия.На вчерашнем, завершающем заседании суд признал Вадима Шевелева виновным по части 4-й 111-й статьи Уголовного кодекса РФ («причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Наказанием ему станет 7-летнее пребывание в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.