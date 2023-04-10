В Нижнем Тагиле рецидивиста осудили за убийство сожительницы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле вынесли приговор рецидивисту. Он признан виновным в убийстве сожительницы.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, в середине апреля 2021 года пьяный мужчина задушил свою сожительницу 1981 года рождения в квартире дома на улице Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле. Тело убитой злоумышленник спрятал в погребе, где его обнаружили спустя несколько дней.В пресс-службе свердловского главка МВД отметили, что обвиняемый за плечами уже имеет ряд судимостей, в том числе за кражи, мошенничество, грабеж, хулиганство, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.Суд назначил рецидивисту наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.