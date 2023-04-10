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В Нижнем Тагиле рецидивиста осудили за убийство сожительницы
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор рецидивисту. Он признан виновным в убийстве сожительницы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, в середине апреля 2021 года пьяный мужчина задушил свою сожительницу 1981 года рождения в квартире дома на улице Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле. Тело убитой злоумышленник спрятал в погребе, где его обнаружили спустя несколько дней.
В пресс-службе свердловского главка МВД отметили, что обвиняемый за плечами уже имеет ряд судимостей, в том числе за кражи, мошенничество, грабеж, хулиганство, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.
Суд назначил рецидивисту наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, в середине апреля 2021 года пьяный мужчина задушил свою сожительницу 1981 года рождения в квартире дома на улице Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле. Тело убитой злоумышленник спрятал в погребе, где его обнаружили спустя несколько дней.
В пресс-службе свердловского главка МВД отметили, что обвиняемый за плечами уже имеет ряд судимостей, в том числе за кражи, мошенничество, грабеж, хулиганство, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.
Суд назначил рецидивисту наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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