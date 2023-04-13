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Начальника ГИБДД Ивделя арестовали до 11 июня по обвинению в получении взятки
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области арестовали главу ГИБДД Ивделя Максима Анисимкова. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.
Он должен будет находиться под стражей по до 11 июня. Постановление суда в законную силу еще не вступило.
«Ивдельский городской суд избрал меру пресечения начальнику ОГИБДД МО МВД "Ивдельский" Максиму Анисимкову. Органами предварительного расследования Анисимков обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктами "б", "в" частью 5 статьи 290 УК РФ»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Он должен будет находиться под стражей по до 11 июня. Постановление суда в законную силу еще не вступило.
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Начальника ГИБДД Ивделя задержали за получение взятки
13 апреля 2023
13 апреля 2023