Начальника ГИБДД Ивделя арестовали до 11 июня по обвинению в получении взятки





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда. «Ивдельский городской суд избрал меру пресечения начальнику ОГИБДД МО МВД "Ивдельский" Максиму Анисимкову. Органами предварительного расследования Анисимков обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктами "б", "в" частью 5 статьи 290 УК РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области арестовали главу ГИБДД Ивделя Максима Анисимкова. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.Он должен будет находиться под стражей по до 11 июня. Постановление суда в законную силу еще не вступило.