Возрастное ограничение 18+

В Качканаре мужчину обвиняют в пытке убить бывшую супругу и своих детей путем поджога

12.30 Понедельник, 17 апреля 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Качканаре пройдет суд над местным жителем, обвиняемым в покушении на убийство бывшей супруги и их троих малолетних детей. По версии следствия, мужчина совершил поджог, когда его семья находилась дома.

Инцидент, о котором идет речь произошел 28 июля 2022 года. В тот момент в доме помимо бывшей жены находились малолетние дети в возрасте двух, пяти и семи лет.

«Достоверно зная о том, что бывшая жена и малолетние дети находятся дома, мужчина облил входную дверь их квартиры, расположенной на третьем этаже общежития, неустановленной легковоспламеняющейся жидкостью из принесенной с собой пластиковой бутылки, после чего поджег при помощи зажигалки. Убедившись в возгорании входной двери, обвиняемый скрылся с места преступления»,

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.


Возгорание вместе со спасателями потушили жильцы общежития.

Следователи уверены, что мужчина мог пойти на такой поступок из чувства ревности. Обвиняемый свою вину не признал.

Уголовное дело уже было передано в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту избиения кондуктором пассажира автобуса
14 апреля 2023
В Екатеринбурге будут судить местного жителя за убийство таксиста и угон
17 апреля 2023
Два частных дома сгорели при пожаре в Невьянске
08 апреля 2023
Пожар площадью 180 квадратных метров произошел в свердловском селе
17 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми

Насилие совершали над детьми после «товарищеских судов», которые проводит воспитатель
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:56 В Екатеринбурге ученики школы №108 пожаловались на крыс в столовой
14:31 У 24 жителей Свердловской области подозревают корь
14:08 Свердловчане в первом квартале часто выявляли в пищевой продукции доксициклин
14:00 Начальника ГИБДД Ивделя арестовали до 11 июня по обвинению в получении взятки
13:29 Площадь лесного пожара в Свердловской области выросла до 15 гектаров
13:01 В Екатеринбурге на пять с половиной месяцев закроют участок улицы Бабушкина
12:30 В Качканаре мужчину обвиняют в пытке убить бывшую супругу и своих детей путем поджога
11:58 В Екатеринбурге будут судить местного жителя за убийство таксиста и угон
11:33 Пожар площадью 180 квадратных метров произошел в свердловском селе
11:08 Обвиняемого в сексуализированном насилии над ребенком в екатеринбургской спецшколе второго подростка арестовали на два месяца
10:32 В Свердловской области произошли плановые отключения телеканалов
10:01 Ночью в Екатеринбурге загорелось старинное здание бывшей горбольницы
09:31 Синоптики предупредили о гололедице в Свердловской области
20:46 В Екатеринбурге ветеринар усыпил чужую собаку без ведома владельцев
20:40 В Екатеринбурге перекрывали движение из-за традиционного пасхального шествия
17:11 В День Победы в Екатеринбурге хотят установить мобильный пункт для отбора на контрактную службу
16:53 Жительницу Верхнего Тагила обвинили в пропаганде нацистской атрибутики
16:00 Оскар Кучер назвал «сатанизмом» арт-объект «Индустриальный младенец» в Екатеринбурге
14:46 Пожар площадью 156 квадратных метров произошел в Нижнем Тагиле
13:44 За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали один лесной пожар
12:58 Первомайскую демонстрацию в уральской столице могут отменить
12:08 В Екатеринбурге водитель «Газели» из-за замечания напал на пешехода
11:00 В Краснотурьинске спасали провалившегося под лед 12-летнего мальчика
10:16 Ночью в столицу Урала из Иерусалима доставили Благодатный огонь
09:36 Один человек погиб в ДТП на Лучистой в Екатеринбурге
20:45 ФК «Урал» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате России по футболу
Все новости Свердловской области
13:43 Политика Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии
13:37 СМИ: депутаты ГД и сенаторы не будут публиковать декларации даже в обобщенном виде
12:25 Число погибших в результате взрыва газа в Казахстане выросло до четырех
11:51 Объявленный в розыск мэр приморского города заявил, что находится в Украине
11:16 В Якутии сотрудника «Почты России» заподозрили в хищении 41 миллиона рублей
10:41 В Жанаозене при взрыве газа в доме обрушился подъезд, есть погибший
10:24 В Судане в результате столкновений между силовиками погибли 97 гражданских
15:25 По громкому делу ростовских полицейских арестованы 24 фигуранта
13:44 В Москве рабочие срубили березу, которую посадил советский маршал Василий Чуйков
12:48 Цены на бытовую технику в России растут на 8–10% на фоне ослабления рубля
12:38 Министр обороны Китая посетит РФ на следующей неделе
11:29 Рослесхоз заявил, что крупный пожар «пришел» в Алтайский край из Казахстана
11:10 КНДР объявила о запуске новой межконтинентальной ракеты «Хвасон-18»
19:26 В ГД предложили помещать сбежавших из дома детей в центры содержания при ОВД
15:45 Белгородские власти выясняют причины появления «кровавых водоемов»
15:27 СМИ: в Петербурге подросток открыл стрельбу в школе
13:58 Калужский губернатор Шапша объяснил громкие «хлопки» в регионе
13:54 В Париже протестующие возвели баррикады у здания Конституционного совета
13:21 ГД вернула авторам законопроект о смертной казни, внесенный 22 года назад
12:14 Галявиев получил пожизненный срок за стрельбу в казанской гимназии
11:40 В Россию прекратят поставки препаратов для диабетиков «Ребелсас» и «Оземпик»
11:03 Во Владивостоке экс-глава департамента образования осужден на 9,5 года за убийство
10:29 На Алтае более 30 школьников обратились к врачам после распыления перцового баллончика
18:30 Депутат ГД Нилов предложил ввести военный налог
17:34 Роспотребнадзор: в Москве у студента РГУ нефти и газа обнаружили корь
17:06 Пятизвездочный отель в Шерегеше построит «УГМК-Застройщик»
Все новости России и мира
14:56 В Екатеринбурге ученики школы №108 пожаловались на крыс в столовой
14:31 У 24 жителей Свердловской области подозревают корь
14:08 Свердловчане в первом квартале часто выявляли в пищевой продукции доксициклин
14:00 Начальника ГИБДД Ивделя арестовали до 11 июня по обвинению в получении взятки
13:29 Площадь лесного пожара в Свердловской области выросла до 15 гектаров
13:07 Ученые Пермского Политеха обучили нейросеть восстанавливать 3D-объекты из 2D-изображений
13:01 В Екатеринбурге на пять с половиной месяцев закроют участок улицы Бабушкина
13:01 Прикамский Роскадастр внес в ЕГРН сведения о 853 зонах с особыми условиями использования территории
12:30 В Качканаре мужчину обвиняют в пытке убить бывшую супругу и своих детей путем поджога
11:58 В Екатеринбурге будут судить местного жителя за убийство таксиста и угон
11:33 Пожар площадью 180 квадратных метров произошел в свердловском селе
11:08 Обвиняемого в сексуализированном насилии над ребенком в екатеринбургской спецшколе второго подростка арестовали на два месяца
10:32 В Свердловской области произошли плановые отключения телеканалов
10:15 В Частинском районе после вмешательства судебных приставов работодатель выплатил слесарю четверть миллиона
10:01 Ночью в Екатеринбурге загорелось старинное здание бывшей горбольницы
09:31 Синоптики предупредили о гололедице в Свердловской области
20:46 В Екатеринбурге ветеринар усыпил чужую собаку без ведома владельцев
20:40 В Екатеринбурге перекрывали движение из-за традиционного пасхального шествия
17:11 В День Победы в Екатеринбурге хотят установить мобильный пункт для отбора на контрактную службу
16:53 Жительницу Верхнего Тагила обвинили в пропаганде нацистской атрибутики
16:00 Оскар Кучер назвал «сатанизмом» арт-объект «Индустриальный младенец» в Екатеринбурге
14:46 Пожар площадью 156 квадратных метров произошел в Нижнем Тагиле
13:44 За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали один лесной пожар
12:58 Первомайскую демонстрацию в уральской столице могут отменить
12:08 В Екатеринбурге водитель «Газели» из-за замечания напал на пешехода
11:00 В Краснотурьинске спасали провалившегося под лед 12-летнего мальчика
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK