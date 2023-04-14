В Качканаре мужчину обвиняют в пытке убить бывшую супругу и своих детей путем поджога





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Достоверно зная о том, что бывшая жена и малолетние дети находятся дома, мужчина облил входную дверь их квартиры, расположенной на третьем этаже общежития, неустановленной легковоспламеняющейся жидкостью из принесенной с собой пластиковой бутылки, после чего поджег при помощи зажигалки. Убедившись в возгорании входной двери, обвиняемый скрылся с места преступления»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Качканаре пройдет суд над местным жителем, обвиняемым в покушении на убийство бывшей супруги и их троих малолетних детей. По версии следствия, мужчина совершил поджог, когда его семья находилась дома.Инцидент, о котором идет речь произошел 28 июля 2022 года. В тот момент в доме помимо бывшей жены находились малолетние дети в возрасте двух, пяти и семи лет.Возгорание вместе со спасателями потушили жильцы общежития.Следователи уверены, что мужчина мог пойти на такой поступок из чувства ревности. Обвиняемый свою вину не признал.Уголовное дело уже было передано в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу.