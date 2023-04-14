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В Качканаре мужчину обвиняют в пытке убить бывшую супругу и своих детей путем поджога
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Качканаре пройдет суд над местным жителем, обвиняемым в покушении на убийство бывшей супруги и их троих малолетних детей. По версии следствия, мужчина совершил поджог, когда его семья находилась дома.
Инцидент, о котором идет речь произошел 28 июля 2022 года. В тот момент в доме помимо бывшей жены находились малолетние дети в возрасте двух, пяти и семи лет.
Возгорание вместе со спасателями потушили жильцы общежития.
Следователи уверены, что мужчина мог пойти на такой поступок из чувства ревности. Обвиняемый свою вину не признал.
Уголовное дело уже было передано в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу.
Инцидент, о котором идет речь произошел 28 июля 2022 года. В тот момент в доме помимо бывшей жены находились малолетние дети в возрасте двух, пяти и семи лет.
«Достоверно зная о том, что бывшая жена и малолетние дети находятся дома, мужчина облил входную дверь их квартиры, расположенной на третьем этаже общежития, неустановленной легковоспламеняющейся жидкостью из принесенной с собой пластиковой бутылки, после чего поджег при помощи зажигалки. Убедившись в возгорании входной двери, обвиняемый скрылся с места преступления»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Возгорание вместе со спасателями потушили жильцы общежития.
Следователи уверены, что мужчина мог пойти на такой поступок из чувства ревности. Обвиняемый свою вину не признал.
Уголовное дело уже было передано в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу.
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