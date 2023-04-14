В Екатеринбурге будут судить местного жителя за убийство таксиста и угон

Фото: СУ СКР по Свердловской области





– рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «После совершенного убийства фигурант неправомерно завладел автомобилем потерпевшего и уехал на данном транспортном средстве в одно из сел Алапаевского района, где вечером того же дня был задержан сотрудниками полиции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве водителя такси и угоне его автомобиля.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, это произошло 12 ноября 2022 года утром, в период с 06.10 по 07.21, в районе домов №30/2 и № 30 «а» по улице Черноярская.По версии следствия, между обвиняемым и таксистом произошел конфликт. В ходе ссоры у пассажира возник умысел на убийство водителя. Известно, что в этот момент он находился в состоянии опьянения.Сначала мужчина стал бить таксиста по голове и рукам кулаками, после чего вооружился неустановленным колюще-режущим предметом и ударил водителя в грудь. Острый предмет попал в сердце. В результате водитель скончался от острой кровопотери.После этого обвиняемый решил угнать автомобиль.В ближайшее время уголовное дело обвиняемого должны будут направить в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.