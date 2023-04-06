На скончавшегося в патрульной машине жителя Нижнего Тагила хотели завести уголовное дело

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Резонансная история, где задержанный полицейскими житель Нижнего Тагила скончался в патрульной машине, продолжает обрастать новыми подробностями. Стало известно, что полицейский Максим Онучин через 17 дней после трагедии написал на погибшего заявление.Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакина, представляющего интересы семьи скончавшегося Сергея Шамрина. По его словам, Максим Онучин обращался в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против умершего, так как тот якобы выражался нецензурной бранью.Второй обвиняемый, сержант Павел Горшков, от дачи пояснений по этому эпизоду отказался. После опроса свидетелей и вдовы следователи отказали Онучину в возбуждении уголовного дела, пишет издание.Напомним, что 44-летнего Сергея Шамрина затолкали в автомобиль ППС вверх ногами. Супруга задержанного проследовала за полицейским автомобилем на своей машине до отдела полиции №17. Когда стражи порядка открыли дверь, Сергей уже был побледневшим и не дышал. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Выяснилось, что причиной смерти стала травма шейного позвонка.На данный момент оба обвиняемых по делу о гибели тагильчанина находятся под арестом.