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Парень из Белоярского района похитил у возлюбленной пермячки ноутбуки в Красноуфимске

21.07 Пятница, 14 апреля 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Красноуфимске раскрыто преступление, совершённое 19-летним парнем. Он сядет на скамью подсудимых по обвинению в краже двух ноутбуков у своей сожительницы.

Жертвой начинающего преступника стала его ровесница. Более того — девушка, с которой они жили вместе. Она приехала из Пермского края в Красноуфимск для учёбы. Однажды, вернувшись с занятий, молодая пермячка обнаружила, что их квартиры, которую они снимали вместе с парнем, пропали два принадлежавших ей ноутбука. Разумеется, с вопросом «куда делись ноутбуки?» она сразу обратилась к нему. Юноша поначалу врал, что отнёс их в ремонт, но вскоре вынужден был признаться возлюбленной, что продал её имущество. Девушка обратилась в полицию.

По информации межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский», ущерб владелицы похищенных ноутбуков составил 47 600 рублей. В отношении молодого человека, слишком вольно обращающегося с чужими вещами, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России («кража с причинением значительного ущерба»). Парню (к слову, жителя Белоярского района) грозит срок несвободы до 5 лет.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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