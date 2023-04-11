На Уралмаше ищут наглого воришку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В микрорайоне Уралмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга объявился наглый воришка. Он почти в открытую, даже не пытаясь скрыть лица от видеокамер, стащил чужой мобильный телефон и тут же побежал сдавать его в ближайший ломбард.Само преступление было совершенно 9-го апреля, но только сегодня аноним (предположительно, владелец украденного телефона) обратился через соцсети к согражданам с просьбой посодействовать в поиске воришки. По его словам, кража произошла по адресу «улица Победы, 96». В данном строении расположена череда торговых точек, вот в одну из них в сопровождении некоей девушки и зашёл подозреваемый. Сперва он попросил у кассирши магазина «Зиг-Заг» 10 рублей, а, получив отказ, начал слоняться по зданию, совершенно не пытаясь скрыть лицо (при том, что злой умысел умыкнуть что-нибудь на тот момент у него уже, скорее всего, имелся). В какой-то момент мужчина проник в складское помещение, где он увидел «бесхозный» телефон. Выходил со склада он уже не с пустыми руками, а с недешёвым «Айфоном 11».Наглость преступника продолжила проявляться в том, что забрав чужую вещь, он попытался сбыть её буквально в пяти минутах ходьбы от места преступления, в ближайшем ломбарде.Некоторые моменты «прогулки» подозреваемого попали на камеры видеонаблюдения. Распространяя их, аноним просит в комментариях делиться информацией о личности и местонахождении данного человека.