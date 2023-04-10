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На три с половиной года отправили за решетку жителя Серова за угрозы фельдшеру
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове суд отправил местного жителя в исправительную колонию строго режима на три с половиной года после угроз убийством в сторону фельдшера скорой помощи и сотрудников полиции.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 25 ноября 2022 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за плохого самочувствия вызвал скорую помощь. Прибывший по вызову фельдшер после осмотра мужчины отказал в госпитализации и предложил обратиться в поликлинику, что не понравилось нетрезвому серовчанину.
После того как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, осужденный, размахивая топором, пригрозил убийством и в адрес полицейских.
Серовский районный суд признал мужчину виновным в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности) и частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде трех с половиной лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 25 ноября 2022 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за плохого самочувствия вызвал скорую помощь. Прибывший по вызову фельдшер после осмотра мужчины отказал в госпитализации и предложил обратиться в поликлинику, что не понравилось нетрезвому серовчанину.
«Будучи недовольным данным отказом, осужденный высказал угрозы убийством в адрес медицинского работника. В подтверждение своих намерений, вооружившись топором, мужчина выбежал за фельдшером и нанес удар рукоятью топора по капоту автомобиля скорой помощи, продолжая высказывать слова угрозы убийством»,
– рассказали в ведомстве.
После того как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, осужденный, размахивая топором, пригрозил убийством и в адрес полицейских.
Серовский районный суд признал мужчину виновным в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности) и частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде трех с половиной лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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