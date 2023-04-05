Двух жителей Первоуральска отдали под суд за похищение и вымогательство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В суд Первоуральска прокуратурой города переданы материалы уголовного дела о похищении и вымогательстве. На скамью подсудимых сядут двое местных жителей.Как установило следствие, 30-го июля 2022-го года обвиняемые подобрали на улице чей-то телефон. Всю ночь на эту «трубу» сыпались сообщения от неизвестного, который надеялся приобрести у истинного владельца телефона наркотическое вещество. Тут-то у двух подельников и родился преступный умысел. Они изготовили муляж пакетика с заветным веществом и скинули «клиенту» местонахождение «закладки». Когда жаждущий дозы прибыл отыскивать «клад», приятели «арестовали» его, представившись сотрудниками полиции.Когда наркоман оказался в машине обвиняемых, те стали требовать от него 50 тысяч рублей. В случае отказа они грозили уголовной ответственностью. Вскоре они, впрочем, из образа полицейских вышли. В ход пошли обычные бандитские приёмы — побои, угрозы ножом, причинение увечий. Вымогательства с избиениями начались в машине, а продолжились в одной из квартир посёлка Диас, куда преступники отвезли свою жертву. «В квартире обвиняемые поочередно надевали боксерские перчатки и наносили потерпевшему телесные повреждения», — делится подробностями прокуратура Свердловской области. Для потерпевшего мучения закончились лишь после того, как за ним приехал брат и заплатил выкуп.Вымогателей из Первоуральска будут судить по пунктам «а», «в», «г» и «з» части 2-й 126-й статьи Уголовного кодекса РФ. Закон их деяния формулирует как «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений». Судья добавить им и за вымогательство, «совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», но уже по другой статье УК.