Неизвестные спалили иномарку в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В понедельник вечером на улице Каспийской в Нижнем Тагиле сгорел автомобиль марки «Renault Sandero». Согласно показаниям очевидцев, машину сожгли специально.Сигнал об уличном пожаре поступил примерно в половине 11-го вечера. Звонивший рассказал, что видел, как возле припаркованного «Рено» остановилась машина, из который вышли неизвестные и облили иномарку бензином. Когда машина загорелась, злоумышленники с места происшествия удалились.Пожарные потушили пылающий автомобиль. Но огонь усел серьёзно подпортить движимое имущество нижнетагильца. У «Рено» испорчены капот, крыша, требует замены зеркало с левой стороны, — сообщает ВК-паблик «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».