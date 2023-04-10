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В Верхней Пышме на миллион рублей оштрафовали экс-автоинспектора за взятку
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме вынесли приговор бывшему инспектору ГИБДД. Он признан виновным в получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ).
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, автоинспектор получил взятку в размере 60 тысяч рублей за непривлечение водителей большегрузного транспорта и объединяющей их организации к административной ответственности за нарушения в сфере перевозки грузов. За вознаграждение он должен был способствовать беспрепятственному проезду грузовиков и предупреждать представителей организации о планируемых рейдах.
Суд назначил бывшему автоинспектору наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности на три года.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, автоинспектор получил взятку в размере 60 тысяч рублей за непривлечение водителей большегрузного транспорта и объединяющей их организации к административной ответственности за нарушения в сфере перевозки грузов. За вознаграждение он должен был способствовать беспрепятственному проезду грузовиков и предупреждать представителей организации о планируемых рейдах.
Суд назначил бывшему автоинспектору наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности на три года.
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Инспектору-взяточнику из Верхней Салды смягчили наказание
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11 апреля 2023