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Судимый пять раз житель Первоуральска сбежал из зала суда через окно
Криминал
Фото: Вечерние ведомости / ГУ МВД по Свердловской области
В Свердловской области объявлен в розыск 26-летний Александр Владленович Колмаков – он сбежал сегодня из зала суда в Первоуральске, выпрыгнув из окна второго этажа, сообщает (https://t.me/patryltv/2648) ГУ МВД по Свердловской области.
Теперь мужчину разыскивают все наряды комплексных сил свердловского гарнизона полиции и специалисты ГУФСИН.
Колмаков за последние 10 лет пять раз был осуждён приговорами различных судов Свердловской области.
«Вечерние ведомости» нашли на сайтах судов Свердловской области пять обвинительных приговоров в отношении Колмакова:
— В 2013 году Первоуральский городской суд назначил ему 2 года условно за грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (часть 2 статьи 161 УК РФ);
— В мае 2015 года Первоуральский городской суд назначил Колмакову 4 года колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ);
— В ноябре 2015 года Красноуфимский городской суд назначил Колмакову 1,5 года колонии общего режима за кражу группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 158 УК РФ);
— В сентябре 2020 года Первоуральский городской суд назначил ему 3 года колонии строгого режима за кражу (часть 2 статьи 158 УК РФ), грабёж (часть 1 статьи 161 УК РФ) и мошенничество группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 159 УК РФ);
— В октябре 2020 года Первоуральский городской суд назначил Александру Колмакову 3 года и 3 месяца колонии строгого режима за кражу с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статьи 158 УК РФ).
Такой богатый «послужной список» не помешал Колмакову освободиться из тагильской ИК-12 по УДО летом 2022 года.
Однако, как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, Колмаков нарушал требования условно-досрочного освобождения, из-за чего был сегодня доставлен в Первоуральский городской суд для разрешения вопроса о возвращении его в колонию.
Но когда суд решил поместить Колмакова под стражу, ему эти перспективы явно не понравились — и он через окно выпрыгнул из здания суда и скрылся в неизвестном направлении. Пресечь попытку побега полицейским и судебным приставам не удалось. Теперь бдительных граждан просят при обнаружении рецидивиста сообщать информацию о нём в любое отделение полиции, либо по телефону 02.
Обновлено 11.04.2023: Александра Колмакова полиция поймала в ночь с 10 на 11 апреля, он помещён под стражу.
Теперь мужчину разыскивают все наряды комплексных сил свердловского гарнизона полиции и специалисты ГУФСИН.
Колмаков за последние 10 лет пять раз был осуждён приговорами различных судов Свердловской области.
«Вечерние ведомости» нашли на сайтах судов Свердловской области пять обвинительных приговоров в отношении Колмакова:
— В 2013 году Первоуральский городской суд назначил ему 2 года условно за грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (часть 2 статьи 161 УК РФ);
— В мае 2015 года Первоуральский городской суд назначил Колмакову 4 года колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ);
— В ноябре 2015 года Красноуфимский городской суд назначил Колмакову 1,5 года колонии общего режима за кражу группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 158 УК РФ);
— В сентябре 2020 года Первоуральский городской суд назначил ему 3 года колонии строгого режима за кражу (часть 2 статьи 158 УК РФ), грабёж (часть 1 статьи 161 УК РФ) и мошенничество группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 159 УК РФ);
— В октябре 2020 года Первоуральский городской суд назначил Александру Колмакову 3 года и 3 месяца колонии строгого режима за кражу с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статьи 158 УК РФ).
Такой богатый «послужной список» не помешал Колмакову освободиться из тагильской ИК-12 по УДО летом 2022 года.
Однако, как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, Колмаков нарушал требования условно-досрочного освобождения, из-за чего был сегодня доставлен в Первоуральский городской суд для разрешения вопроса о возвращении его в колонию.
Но когда суд решил поместить Колмакова под стражу, ему эти перспективы явно не понравились — и он через окно выпрыгнул из здания суда и скрылся в неизвестном направлении. Пресечь попытку побега полицейским и судебным приставам не удалось. Теперь бдительных граждан просят при обнаружении рецидивиста сообщать информацию о нём в любое отделение полиции, либо по телефону 02.
Обновлено 11.04.2023: Александра Колмакова полиция поймала в ночь с 10 на 11 апреля, он помещён под стражу.
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