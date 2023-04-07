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Вспыльчивого убийцу из ирбитского села повторно приговорили к отсидке

20.33 Вторник, 11 апреля 2023
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Ирбитском районном суде закончилось рассмотрение об убийстве, совершённом летом 2018-го года. Как сообщает прокуратура Свердловской области, это уже второй процесс по данному преступлению.

Убийством закончилось празднование дня рождения жителя села Байкалово, что возле Ирбита, Дмитрия Красулина. Во время гаражного застолья виновник торжества повздорил с одним из собутыльников и удалился домой. Ему бы лечь проспаться, но обида, смешенная с алкоголем, клокотала в нём, и именинник решил вернуться к обидчику. А перед этим он вооружился охотничьим гладкоствольным ружьём 12-го калибра. Из него он и пальнул в того, с кем повздорил. «Аргумент» оказался убийственным, а в качестве «приза» Красулин получил судимость и 11 лет «строгача».

Но система правосудия дала сбой. На суде кассационной инстанции обнаружились процессуальные нарушения, поэтому приговор отменили а дело отправили на новое рассмотрение. Повторный процесс, прошедший в Ирбитском районном суде, завершился несколько меньшим сроком для вспыльчивого убийцы. Красулина теперь приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такое смягчение наказание произошло потому, что за прошедшие несколько лет истекли сроки давности по дополнительным преступлениям, совершённым в тот роковой августовский день Красулиным. В этот раз судья не стал удлинять ему срок отсидки за угрозу убийством (он направлял ружье в свидетеля преступления) и за вождение без прав (а к месту преступления он подъехал на машине). Приговор не вступил в законную силу, — уточняет областная прокуратура.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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