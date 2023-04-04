Инспектору-взяточнику из Верхней Салды смягчили наказание

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Штраф в размере 400 тысяч рублей должен выплатить инспектор ГИБДД, которого поймали на взятке. И сотруднику Госавтоинспекции несказанно повезло, ведь по изначальному приговору суда он должен был отсидеть 2 года в исправительной колонии общего режима!Неприятности с законом у инспектора начались после того, как он — согласно материалам дела — взялся за 40 тысяч рублей помочь жителю Нижней Салды получить зачёт на теоретическом экзамене по вождению автомобиля. Деньги ему передал родственник, ставший посредником в этом деле и заработавший на этом 5 тысяч рублей. Но после того, как «проплаченный» экзамен начали переносить раз за разом, взяткодатель занервничал и «сдал» взяточника в полицию.Как сообщает нижнетагильское издание «Между строк», Верхнесалдинский суд рассматривал данное дело в конце ноября прошлого года. Применение судьёй части 3-ей статьи 159 Уголовного кодекса РФ («мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения») позволила отправить взяточника в исправительную колонию. Однако, после апелляции было решено смягчить наказание. На это повлияли хорошие характеристики с места работы, 3-е детей и пожилые родители на обеспечении инспектора, а также то обстоятельство, что лично инспектор «заказчику» ничего не обещал и денег у него из рук не принимал. Теперь наказание для него — пусть крупный, но всё же штраф, а не 2-годичное топтание дорожек на территории ИК.