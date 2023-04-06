Две карманницы попались на камеры видеонаблюдения магазина в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В соцсети «ВКонтакте» появилась парочка видеороликов с камер наблюдения одного из екатеринбургских магазинов. В кадр попали карманницы, которые охотятся на сотовые телефоны посетительниц.Видеоролики позволяют проследить работу преступниц. Они ходят по залу магазина за женщиной с маленьким ребёнком и смотрят, каким телефоном она пользуется и в какой карман убирает. Выждав подходящий момент, одна из карманниц незаметно вытаскивает чужой телефон и поспешно скрывается с ним с места преступления. Напарница следует за ней.Судя по дате, запечатлённой на видео, преступление произошло в минувшую субботу, 8-го апреля, во второй половине дня. Лицо преступницы скрыто чёрным шарфом и низко надвинутой на глаза шапкой. Одета карманница в коричневое мешковатое пальто, на ногах — белые кроссовки. Второй шарф, повязанный на шею, используется для сокрытия момента, когда рука женщины лезет в чужой карман.Автор видео просит сограждан звонить на телефон 294-14-94 в дежурную часть УМВД по городу Екатеринбургу, в случае, если преступницы будут замечены «за работой». И предупреждает, что в людных местах нужно быть очень бдительными и внимательней следить за своими ценными вещами.