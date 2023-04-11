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Суд отправил в СИЗО высокопоставленного свердловского силовика
Криминал
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения начальнику управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков свердловского главка МВД Ивану Ергеледжи. Полковника отправили в СИЗО до 9 июня.
Напомним, что сотрудники ФСБ задержали вечером 9 апреля в Первоуральске. Полковник Ергеледжи подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Иван Ергеледжи руководит областным отделом по контролю за оборотом наркотиков последние два года. До апреля 2021 года он возглавлял отдел полиции в Верхней Пышме.
Напомним, что сотрудники ФСБ задержали вечером 9 апреля в Первоуральске. Полковник Ергеледжи подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Иван Ергеледжи руководит областным отделом по контролю за оборотом наркотиков последние два года. До апреля 2021 года он возглавлял отдел полиции в Верхней Пышме.
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