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В Каменске-Уральском направили в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском перед судом предстанет главный бухгалтер «Центра молодежной политики» по уголовному делу о хищении бюджетных средств на сумму свыше 1,4 миллиона рублей.
По версии следствия, в период с октября 2021 года по ноябрь 2022 года главный бухгалтер муниципального казенного учреждения составляла платежные поручения, в которых незаконно завышала сумму своей зарплаты.
В результате женщина присвоила вверенные ей бюджетные средства, причинив муниципалитету материальный ущерб на общую сумму более 1,4 миллиона рублей.
В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского.
По версии следствия, в период с октября 2021 года по ноябрь 2022 года главный бухгалтер муниципального казенного учреждения составляла платежные поручения, в которых незаконно завышала сумму своей зарплаты.
В результате женщина присвоила вверенные ей бюджетные средства, причинив муниципалитету материальный ущерб на общую сумму более 1,4 миллиона рублей.
В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского.
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