В Каменске-Уральском направили в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском перед судом предстанет главный бухгалтер «Центра молодежной политики» по уголовному делу о хищении бюджетных средств на сумму свыше 1,4 миллиона рублей.По версии следствия, в период с октября 2021 года по ноябрь 2022 года главный бухгалтер муниципального казенного учреждения составляла платежные поручения, в которых незаконно завышала сумму своей зарплаты.В результате женщина присвоила вверенные ей бюджетные средства, причинив муниципалитету материальный ущерб на общую сумму более 1,4 миллиона рублей.В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского.