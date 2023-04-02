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Сбежавшего из зала суда в Первоуральске рецидивиста задержали
Криминал
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок»
Сотрудники полиции задержали рецидивиста, который вчера сбежал прямо из здания суда в Первоуральске.
Напомним, что 26-летнего Александра Колмакова судили из-за нарушений требований условно-досрочного освобождения, чтобы заменить УДО на лишение свободы. Когда судья принял решение отправить рецидивиста под стражу, тот сбежал через окно на втором этаже здания, где не было решеток. Мужчину разыскивали все наряды комплексных сил свердловского гарнизона полиции и специалисты ГУФСИН.
Колмакова нашли в пятиэтажном доме. Он спрятался в диване в одной из квартир на третьем этаже.
За последние 10 лет Колмаков был пять раз осужден приговорами различных судов Свердловской области. «Вечерние ведомости» нашли на сайтах судов пять обвинительных приговоров:
- В 2013 году Первоуральский городской суд назначил ему два года условно за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (часть 2 статьи 161 УК РФ);
- В мае 2015 года Первоуральский городской суд назначил Колмакову четыре года колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ);
- В ноябре 2015 года Красноуфимский городской суд назначил Колмакову полтора года колонии общего режима за кражу группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 158 УК РФ);
- В сентябре 2020 года Первоуральский городской суд назначил ему три года колонии строгого режима за кражу (часть 2 статьи 158 УК РФ), грабёж (часть 1 статьи 161 УК РФ) и мошенничество группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 159 УК РФ);
- В октябре 2020 года Первоуральский городской суд назначил Александру Колмакову три года и три месяца колонии строгого режима за кражу с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статьи 158 УК РФ).
Из тагильской ИК-12 Колмаков вышел по УДО летом 2022 года. Однако, по словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, рецидивист нарушал требования условно-досрочного освобождения, из-за чего его вчера и доставили в суд для разрешения вопроса о возвращении его в колонию.
Напомним, что 26-летнего Александра Колмакова судили из-за нарушений требований условно-досрочного освобождения, чтобы заменить УДО на лишение свободы. Когда судья принял решение отправить рецидивиста под стражу, тот сбежал через окно на втором этаже здания, где не было решеток. Мужчину разыскивали все наряды комплексных сил свердловского гарнизона полиции и специалисты ГУФСИН.
Колмакова нашли в пятиэтажном доме. Он спрятался в диване в одной из квартир на третьем этаже.
За последние 10 лет Колмаков был пять раз осужден приговорами различных судов Свердловской области. «Вечерние ведомости» нашли на сайтах судов пять обвинительных приговоров:
- В 2013 году Первоуральский городской суд назначил ему два года условно за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (часть 2 статьи 161 УК РФ);
- В мае 2015 года Первоуральский городской суд назначил Колмакову четыре года колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ);
- В ноябре 2015 года Красноуфимский городской суд назначил Колмакову полтора года колонии общего режима за кражу группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 158 УК РФ);
- В сентябре 2020 года Первоуральский городской суд назначил ему три года колонии строгого режима за кражу (часть 2 статьи 158 УК РФ), грабёж (часть 1 статьи 161 УК РФ) и мошенничество группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 159 УК РФ);
- В октябре 2020 года Первоуральский городской суд назначил Александру Колмакову три года и три месяца колонии строгого режима за кражу с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статьи 158 УК РФ).
Из тагильской ИК-12 Колмаков вышел по УДО летом 2022 года. Однако, по словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, рецидивист нарушал требования условно-досрочного освобождения, из-за чего его вчера и доставили в суд для разрешения вопроса о возвращении его в колонию.
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