На один миллион оштрафовали екатеринбургского преподавателя из-за взяток за оценки





– подчеркнули в прокуратуре. «В качестве предмета взятки выступали различные товары, в том числе вертикально-сверлильный станок, мясорубка, люстра. При этом, вид и модель конкретного имущества устанавливался самостоятельно преподавателем и доводился до сведения студентов»,





– добавили в ведомстве. «Приговор не вступил в законную силу. Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 суток даст оценку на предмет наличия либо отсутствия оснований для его обжалования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 10 апреля, в Кировском районном суде Екатеринбурге вынесли приговор бывшему доценту одного из местных университетов, который получал взятки в виде люстры и мясорубки. Его оштрафовали на один миллион рублей.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в период с марта 2021 года по март 2022 года осужденный трижды получал взятки от студентов университета за формальный прием курсовых работ и экзаменов без оценки фактических знаний студентов, а также проставление им положительных оценок учащимся.В марте 2022 года мужчину уволили с должности преподавателя.Кировский районный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на два года шесть месяцев.