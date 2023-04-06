В Серове будут судить несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников





– подчеркнули в пресс-группе. «Несовершеннолетний четко понимал, что такой вид заработка криминальный, однако жажда получения легких денег брала верх над разумом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове отправили в суд уголовное дело подростка, которого обвиняют в выполнении роли курьера в мошеннических схемах по типу «родственник попал в аварию». В результате его действий пострадали пять пенсионеров.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в МО МВД России «Серовский», следствие доказало, что юноша приходил к потерпевшим и забирал у них от 80 до 120 тысяч рублей якобы для урегулирования вопроса с пострадавшим в аварии. После этого он направлял деньги через банкоматы на продиктованные организаторами расчетные счета, за исключением сумм, причитающихся ему в качестве «заработной платы».Несовершеннолетнего будут судить по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении телефонных мошенников, которые остались неустановленными, выделили в отдельное производство.В полиции Серова рекомендуют жителям города постоянно напоминать пожилым родственникам о том, что на телефон могут поступить звонки от мошенников, которые будут убеждать, что их близкие стали виновниками ДТП, и требовать передать денежные средства, чтобы «урегулировать вопрос».