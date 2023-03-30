В колонию строгого режима отправится житель Староуткинска за нападение на таксиста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Шалинском районном суде огласили приговор жителю посёлка Староуткинск. Мужчину судили за покушение на убийство таксиста, к счастью, неудавшееся.Преступление было совершено в мае прошлого года. Обвиняемый (точнее, уже осужденный) вместе с сожительницей возвращался из гостей домой. Для этого они воспользовались услугами такси, хотя прекрасно знали, что денег на оплату проезда у них при себе нет. Справедливости ради, они всё же надеялись заплатить за поездку, «на месте» заняв денег у родственника. Когда же раздобыть деньги не получилось, в действие вступил «план Б»: пассажир такси оставил сожительницу дома, а водителю такси заявил, что ему нужно ещё по одному адресу, где он и расплатится за оба маршрута.Разумеется, платить ничего осужденный не хотел, а рассчитывал сбежать от водителя. Это понял и таксист, когда увидел, что пунктом назначения оказалась какая-то глушь. Между пассажиром и водителем возникла ссора по поводу неуплаты поездки. Во время разговора на повышенных тонах староуткинец достал из кармана складной нож и ударил им таксиста в голову. Но результат оказался вовсе не таким, на какой рассчитывал «халявщик». Таксист вступил с ним в бой и заставил «пассажира» пуститься в бегство.Как сообщает прокуратура Свердловской области, на суде обвиняемый пытался доказать, что у него не было злого умысла убивать таксиста. Аргументы гособвинителя оказались убедительней. Мужчину осудили именно за покушение на убийство. Судья назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По истечении этого срока, свобода осужденного будет ограничена ещё полгода. Приговор в законную силу не вступил.