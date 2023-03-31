Душегуба из Кировграда поймали в Тюмени

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Задержан житель города Кировград Свердловской области, которого подозревают в жестоком убийстве родственницы. После преступления ему удалось доехать аж до Тюмени, но долго прятаться от правоохранительных органов не получилось.Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», убийство произошло в жилом доме на улице 8-го марта. Душегуб воткнул пожилой женщине 1949-го года рождения нож в голову. Когда он увидел, что нанесённая травма не стала смертельной, он добил свою жертву, задушив её. После совершения убийства кировградец пошёл ещё на одно преступление: он забрал вещи убитой, включая телефон, ювелирные украшения и банковскую карту. Забрал он и найденные деньги.Вор и убийца приходится своей жертве родственником — внучатым племянником. Насколько можно судить, изначально у него не было плана творить свои злодеяния. Он «по-родственному» зашёл к женщине в гости, а за нож схватился в ходе вспыхнувшей ссоры.Надеясь избежать наказания, «родственничек» скрылся с территории Свердловской области. Но и в Тюмени скрыться ему не удалось. Полицейские его задержали, и теперь душегуба ждёт суд (уже далеко не первый в его преступной жизни).