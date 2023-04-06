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В Качканаре задержали пытавшегося похитить младенца из коляски в магазине
Криминал
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
В Качканаре задержали мужчину, который пытался похитить младенца из коляски в магазине. Подозреваемым оказался ранее трижды судимый 40-летний местный житель.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что задержанный длительное время злоупотребляет алкоголем. Во время опроса выяснилось, что в магазине пьяному мужчине померещилось, будто в коляске находится его ребенок. Когда он увидел лицо другого малыша, то удалился, не причинив грудничку никакого вреда.
На записи камер видеонаблюдения, опубликованных в паблике «Подслушано в Качканаре», видно, как мужчину, наклонившемуся к ребенку в коляске, спугнула мама малыша. Также камеры записали, как подозреваемый пнул сотрудницу магазина.
Мужчину поместили в больницу, после чего им уже займутся полицейские. Возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что задержанный длительное время злоупотребляет алкоголем. Во время опроса выяснилось, что в магазине пьяному мужчине померещилось, будто в коляске находится его ребенок. Когда он увидел лицо другого малыша, то удалился, не причинив грудничку никакого вреда.
На записи камер видеонаблюдения, опубликованных в паблике «Подслушано в Качканаре», видно, как мужчину, наклонившемуся к ребенку в коляске, спугнула мама малыша. Также камеры записали, как подозреваемый пнул сотрудницу магазина.
Мужчину поместили в больницу, после чего им уже займутся полицейские. Возбуждено уголовное дело.
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