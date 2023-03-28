Нечистого на руку попутчика задержали транспортные полицейские Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жителя Курганской области задержали сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила. Его подозревают в том, что он в феврале этого года украл у соседа по купе около 50 тысяч рублей.Кража произошла 17-го числа в поезде Москва – Новый Уренгой. Как считают следователи нижнетагильского линейного отдела МВД России 26-летний курганец обратил внимание на то, что его 40-летний попутчик, с которым они ранее не были знакомы, денежные купюры прячет в карман джинсов. Когда сосед по купе отлучился, оставив джинсы висеть на вешалке, молодой человек вытащил деньги и сошёл на станции Чусовая. Свои вещи он при этом оставил в купе, чтобы раньше времени не вызвать подозрения у своей жертвы.Вычислить похитителя денег не составило особого труда. Сейчас он ждёт суда под подпиской о невыезде — материалы дела уже готовы и переданы судьям. Судить нечистого на руку курганца будут по уголовной статье, касающейся краж, совершённых с причинением значительного ущерба, — сообщает нижнетагильское издание «Между строк».