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Длительная отсидка «светит» погубившему в Серове ребёнка водителю

19.05 Четверг, 6 апреля 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
К судебному рассмотрению готово дело о гибели 7-летнего ребёнка на одной из улиц Серова. Местная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летнего водителя.

Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь мальчика, было зафиксировано 29-го июня прошлого года. Согласно материалам следствия, в этот день обвиняемый подрабатывал «извозом» на своём автомобиле марки «Daewoo Nexia». Уже одно это было с его стороны нарушением, так как ранее за управление транспортным средством в состоянии опьянения он был привлечён к административной ответственности и, помимо штрафа, был наказан лишением права управления транспортными средствами на 19 месяцев.

Нарушение это было не единственным со стороны водителя. Ехал он со значительным превышением скорости, да ещё и отвлекался от дороги на телефон. Как итог — примерно в 17:15 «Daewoo Nexia» обвиняемого насмерть сбила 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть. Следствие показало, что этого бы не произошло, заметь водитель ребёнка.

Теперь мужчину будут судить по пункту «б» части 4-й 264-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения»). Как уточняет прокуратура Свердловской области, данный раздел УК позволяет судье лишить обвиняемого свободы на срок от 5 до 12 лет.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:28 Второй проекционный пешеходный переход появился в Екатеринбурге
15:54 В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки началась установка Краснознаменной группы
15:31 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о плохом состоянии дома детей-сирот в Кировграде
14:48 С 15 апреля в Свердловской области начинает действовать противопожарный режим
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