Длительная отсидка «светит» погубившему в Серове ребёнка водителю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

К судебному рассмотрению готово дело о гибели 7-летнего ребёнка на одной из улиц Серова. Местная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летнего водителя.Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь мальчика, было зафиксировано 29-го июня прошлого года. Согласно материалам следствия, в этот день обвиняемый подрабатывал «извозом» на своём автомобиле марки «Daewoo Nexia». Уже одно это было с его стороны нарушением, так как ранее за управление транспортным средством в состоянии опьянения он был привлечён к административной ответственности и, помимо штрафа, был наказан лишением права управления транспортными средствами на 19 месяцев.Нарушение это было не единственным со стороны водителя. Ехал он со значительным превышением скорости, да ещё и отвлекался от дороги на телефон. Как итог — примерно в 17:15 «Daewoo Nexia» обвиняемого насмерть сбила 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть. Следствие показало, что этого бы не произошло, заметь водитель ребёнка.Теперь мужчину будут судить по пункту «б» части 4-й 264-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения»). Как уточняет прокуратура Свердловской области, данный раздел УК позволяет судье лишить обвиняемого свободы на срок от 5 до 12 лет.