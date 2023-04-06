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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о плохом состоянии дома детей-сирот в Кировграде
Криминал
Фото: АН «Между строк»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений в СМИ о плохом состоянии дома в Кировграде, построенного для детей сирот в 2013 году.
Ранее АН «Между строк» сообщилоо разрушающемся трехэтажном доме на улице Лермонтова №77 в Кировграде. Как утверждается, в 2022 году управляющая компания «РСК» от дома отказалась из-за сильного износа общедомового имущества и долгов жильцов по ЖКУ. Сами жители дома уверены, что они исправно платили.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области возбудить уголовное дело и представить доклад»,
– говорится в сообщении СКР.
Ранее АН «Между строк» сообщилоо разрушающемся трехэтажном доме на улице Лермонтова №77 в Кировграде. Как утверждается, в 2022 году управляющая компания «РСК» от дома отказалась из-за сильного износа общедомового имущества и долгов жильцов по ЖКУ. Сами жители дома уверены, что они исправно платили.
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