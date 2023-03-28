В Качканаре местного жителя обвинили в попытке украсть ребенка





– приводят слова начальника штаба МО МВД России «Качканарский» Василия Матюнина в «МК-Урал». «Данный гражданин хорошо известен правоохранительным органам, по данным событиям проводится проверка. Лицо будет привлечено по всей строгости закона»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Качканаре местного жители обвинили в попытке похитить ребенка. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения продуктового магазина. В полиции пообещали провести проверку.Видео с инцидентом опубликовали в сообществе «Подслушано в Качканаре». На кадрах видно, как мужчина подбегает к коляске, откидывает накидку и начинает тянуться к малышке, но тут к ребенку подбегает мама.Кроме этого, на одном из видео этот же мужчина замахивается на сотрудницу магазина. Со слов автора поста, это происходит не в первый раз – персонал боится выходить на работу.