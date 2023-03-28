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В Качканаре местного жителя обвинили в попытке украсть ребенка
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Качканаре местного жители обвинили в попытке похитить ребенка. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения продуктового магазина. В полиции пообещали провести проверку.
Видео с инцидентом опубликовали в сообществе «Подслушано в Качканаре». На кадрах видно, как мужчина подбегает к коляске, откидывает накидку и начинает тянуться к малышке, но тут к ребенку подбегает мама.
Кроме этого, на одном из видео этот же мужчина замахивается на сотрудницу магазина. Со слов автора поста, это происходит не в первый раз – персонал боится выходить на работу.
Видео с инцидентом опубликовали в сообществе «Подслушано в Качканаре». На кадрах видно, как мужчина подбегает к коляске, откидывает накидку и начинает тянуться к малышке, но тут к ребенку подбегает мама.
Кроме этого, на одном из видео этот же мужчина замахивается на сотрудницу магазина. Со слов автора поста, это происходит не в первый раз – персонал боится выходить на работу.
«Данный гражданин хорошо известен правоохранительным органам, по данным событиям проводится проверка. Лицо будет привлечено по всей строгости закона»,
– приводят слова начальника штаба МО МВД России «Качканарский» Василия Матюнина в «МК-Урал».
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