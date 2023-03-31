Замдиректора департамента УрФУ отдала телефонным мошенникам около 8 миллионов





– рассказали в пресс-группе. «В дальнейшем, в период с 10 марта по 4 апреля, женщина пыталась самостоятельно дозвониться до неизвестных, однако на звонки никто не отвечал. Тогда женщина поняла, что она стала жертвой аферистов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Заместительница директора одного из департаментов Уральского федерального университета стала жертвой телефонных мошенников и лишилась почти 8 миллионов рублей.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей «Госуслуг». Она убедила потерпевшую в том, что некто якобы завладел ее паспортными данными через аккаунт на «Госуслугах», и попросила назвать код, который пришел екатеринбурженке по смс.Женщина поверила и назвала его, после чего ей позвонил «представитель Центробанка России», который напугал ее тем, что мошенники пытаются оформить на нее кредиты в разных банках. Для того, чтобы спасти свои денежные средств, нужно было якобы самой оформить кредиты, а потом перевести все личные сбережения и заемные средства на «безопасные счета». И потерпевшая выполнила все, что от нее просили.Последним требований была оплата «налоговой печати» в размере 300 тысяч рублей, которая якобы была необходима для завершения операций. Их женщина тоже перевела мошенникам. Затем ей пообещали, что через некоторое время ее вызовут в банк, где нужно будет предоставить все чеки об операциях. После этого все звонки прекратились.В результате сотрудница УрФУ лишилась 7,9 миллиона рублей. По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».