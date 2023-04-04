В Алапаевске экс-полицейского будут судить за пособничество в приобретении наркотиков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Алапаевске будут судить бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в пособничестве в незаконном приобретении наркотиков.По версии следствия, поздно вечером 16 марта прошлого года сотрудник полиции помог потребителю приобрести вещества, содержащее в своем составе синтетический наркотик. По просьбе потребителя обвиняемый через интернет договорился с неустановленным лицом о приобретении наркотика. На телефон полицейского поступила информации о местонахождении закладки.Затем обвиняемый направил сведения потребителю через мессенджер. Наркоман и его знакомый 17 марта нашли запрещенное вещество. После этого их задержали сотрудники полиции МО МВД России «Алапаевский».В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что уголовно дело направлено в Алапаевский городской суд.