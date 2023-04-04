Двух жителей Нижнего Тагила задержали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«Задержаны двое российских граждан, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против вооруженных сил России»,