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Двух жителей Нижнего Тагила задержали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле оперативники задержали двух местных жителей, семейную пару. Их обвиняют в шпионаже на предприятии ОПК в пользу Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Госизмена», оба фигуранта арестованы.
Заявляется, что по месту жительства подозреваемых были изъяты «предметы шпионской деятельности».
На предоставленном ФСБ видео молодые люди говорят, что по просьбе иностранной стороны они передали некие чертежи, за которые получили вознаграждение «в районе сотки». Не уточняется, в какой валюте.
«Задержаны двое российских граждан, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против вооруженных сил России»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Заявляется, что по месту жительства подозреваемых были изъяты «предметы шпионской деятельности».
На предоставленном ФСБ видео молодые люди говорят, что по просьбе иностранной стороны они передали некие чертежи, за которые получили вознаграждение «в районе сотки». Не уточняется, в какой валюте.
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