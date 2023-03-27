Приезжий из Новосибирска обманом выманивал деньги у уральских стариков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле задержали человека, который подозревается в серии мошеннических преступлений, жертвами которых становились пожилые люди. Подозреваемый оказался урождённым челябинцем, приехавшим из Новосибирска.Сотрудникам полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» удалось установить причастность задержанного к двум преступлениям, совершённым в Нижнем Тагиле, и к трём на территории Каменска-Уральского. Возможно, эпизодов больше.Действовал преступник по одной схеме, известной как «Ваш родственник попал в беду». Он убеждал доверчивых стариков, что кто-то из их родни оказался в сложной жизненной ситуации и, чтобы помочь им выпутаться, необходимы крупные денежные суммы. Известно, что от действий преступника пострадали 78-летний пенсионер и 87-летняя женщина, оба из Нижнего Тагила. В общей сложности у них обманным путём выманили 400 тысяч рублей.После сообщений граждан полиция организовала поиски человека, который приходил за деньгами. Когда его нашли, выяснилось, что ему 43 года, что родился в городе Копейск Челябинской области, но в последнее время имеет прописку в Новосибирске. При этом мужчина неоднократно был судим, в том числе – за разбой. Последний полученный по решению суда срок он не досидел — вышел из исправительной колонии Ивделя всего полгода назад и, как видим, неисправившимся.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье №159 Уголовного кодекса России («Мошенничество»). До начала судебного процесса его заключили под стражу.