За торговлю наркотиками в Екатеринбурге перед судом предстанет москвич

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жителя Москвы обвиняют в незаконном обороте наркотиков на территории Екатеринбурга. В материалах уголовного дела, которые переданы в Верх-Исетский районный суд, говорится, что мужчину задержали почти с 2 килограммами запрещённого вещества.Согласно материалам, собранным следственными органами, задержанный прибыл из российской столицы в столицу уральскую с целью забрать припрятанные наркотики из тайника, местонахождение которого ему заранее передал по Интернету другой человек. взятые 1,7 килограмма наркотика, 42-летний мужчина должен был расфасовывать его на мелкие партии и перепрятывать в тайники в разных уголках города, а затем продавать наркоманам адреса этих «закладок». Стать наркобаронам москвич не успел — его задержали сотрудники полиции, а наркоту изъяли.Прокуратура Свердловской области делится любопытным фактом этого дела. Когда преступника задерживали, они представился журналистом государственного информационного агентства и даже предъявил соответствующее удостоверение. Тем самым он пытался избежать проблем с законом (будто принадлежность к журналистской братии в России может защитить хоть от чего-то). При ближайшем рассмотрении выяснилось, что предъявленный им документ фальшивый.Судить приезжего наркоторговца в Екатеринбурге будут по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе, по статье, которая рассматривает покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Человек, который «слил» обвиняемому информацию о том, где в Екатеринбурге припрятана наркота, тоже будет осуждён, но его дело выделено в отдельное производство.