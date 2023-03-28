В Екатеринбурге в суд передали уголовное дело о незаконном обороте паленого алкоголя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет 57-летний житель Среднеуральска по уголовному делу о незаконном обороте контрафактного алкоголя стоимостью свыше 13,2 миллиона рублей.По версии следствия, обвиняемый вместе со своим знакомым и неустановленным лицом, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, в Екатеринбурге, Березовском и Белоярском районе незаконно произвели, хранили и перевозили для продажи алкоголь, подлежащий обязательной маркировке. Общая стоимость продукции превысила 13,2 миллиона рублей.Сотрудники правоохранительных органов во время оперативно-розыскных мероприятий изъяли контрафактный алкоголь из пяти складов.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.