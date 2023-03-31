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Закладчика с крупной партией наркотика задержали в Каменске-Уральском
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
Из Каменска-Уральского пришло сообщение о поимке очередного так называемого «закладчика» — человека, участвующего в популярной сегодня схеме преступного оборота наркотиков. При нём обнаружена крупная партия синтетических веществ.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков местной полиции остановили подозреваемого возле дома №9 по улице Авиаторов. При личном досмотре в карманах его одежды и в сумке были обнаружены более 40 свертков запретного вещества, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Обнаруженные свёртки были расфасованы задержанным для того, чтобы припрятывать в различных уголках города. В дальнейшем он за определённую плату сообщал бы покупателям места, где зарыты «сокровища» и таким образом торговал бы наркотиком в максимально безопасных для себя условиях. Но 20-летнему парню не повезло — его задержали с поличным. Против него возбуждено уголовное дело.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков местной полиции остановили подозреваемого возле дома №9 по улице Авиаторов. При личном досмотре в карманах его одежды и в сумке были обнаружены более 40 свертков запретного вещества, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Обнаруженные свёртки были расфасованы задержанным для того, чтобы припрятывать в различных уголках города. В дальнейшем он за определённую плату сообщал бы покупателям места, где зарыты «сокровища» и таким образом торговал бы наркотиком в максимально безопасных для себя условиях. Но 20-летнему парню не повезло — его задержали с поличным. Против него возбуждено уголовное дело.
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