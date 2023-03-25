Возрастное ограничение 18+
Сотрудники полиции Серова сожгли более одного килограмма наркотиков
Криминал
Фото: МО МВД России «Серовский»
В Серове сотрудники полиции в присутствии представителей специальной комиссии сожгли более одного килограмма наркотиков, которые служили доказательствами во время расследований преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Отмечается, что уничтоженные наркотики являются доказательством по более, чем 20 уголовным делам, расследованным их сотрудниками.
Вместе с наркотиками также были сожжены приспособления для курения, пластиковые емкости, шприцы, лезвия и фольга, имевшие на себе остатки наркотических средств.
«В огне были уничтожены более одного килограмма наркотических средств, среди которых преимущественно синтетические наркотики, а также конопля, маковая солома, героин, марихуана, гашиш, растения – грибы, содержащие наркотические средства»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в МО МВД России «Серовский».
Отмечается, что уничтоженные наркотики являются доказательством по более, чем 20 уголовным делам, расследованным их сотрудниками.
Вместе с наркотиками также были сожжены приспособления для курения, пластиковые емкости, шприцы, лезвия и фольга, имевшие на себе остатки наркотических средств.
Фото: МО МВД России «Серовский»
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Серове подросток сжег венки на Вечном огне
25 марта 2023
25 марта 2023