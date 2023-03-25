Сотрудники полиции Серова сожгли более одного килограмма наркотиков





– рассказали «Вечерним ведомостям» в МО МВД России «Серовский». «В огне были уничтожены более одного килограмма наркотических средств, среди которых преимущественно синтетические наркотики, а также конопля, маковая солома, героин, марихуана, гашиш, растения – грибы, содержащие наркотические средства»,

Фото: МО МВД России «Серовский»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове сотрудники полиции в присутствии представителей специальной комиссии сожгли более одного килограмма наркотиков, которые служили доказательствами во время расследований преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.Отмечается, что уничтоженные наркотики являются доказательством по более, чем 20 уголовным делам, расследованным их сотрудниками.Вместе с наркотиками также были сожжены приспособления для курения, пластиковые емкости, шприцы, лезвия и фольга, имевшие на себе остатки наркотических средств.