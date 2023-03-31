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Задержанная в Первоуральске пенсионерка пыталась поджечь военкомат дважды
Криминал
Скрин из видео: «Четвертый канал»
Выяснилось, что 73-летняя пенсионерка, которую поймали на поджоге военкомата, пыталась сделать это дважды. В первый раз у нее не получилось, а во второй раз ее встретили сотрудники полиции.
Об этом сообщает «Четвертый канал», опубликовавший запись с видеокамеры, на которую попала первая попытка пожилой женщины поджечь военкомат. На кадрах видно, как женщина разливает горячую жидкость на крыльце учреждения и пытается поджечь, но безуспешно, поэтому она уходит. На второй раз ее задержали.
Утверждается, что женщина была уверена, что участвует в секретной операции ФСБ под названием «Зевс». Известно, что указания пенсионерке давали мошенники, убедившие женщину в том, что она помогает силовому ведомству.
По факту произошедшего возбуждено головное дело по статье о покушении на хулиганство группой лиц.
Об этом сообщает «Четвертый канал», опубликовавший запись с видеокамеры, на которую попала первая попытка пожилой женщины поджечь военкомат. На кадрах видно, как женщина разливает горячую жидкость на крыльце учреждения и пытается поджечь, но безуспешно, поэтому она уходит. На второй раз ее задержали.
Утверждается, что женщина была уверена, что участвует в секретной операции ФСБ под названием «Зевс». Известно, что указания пенсионерке давали мошенники, убедившие женщину в том, что она помогает силовому ведомству.
По факту произошедшего возбуждено головное дело по статье о покушении на хулиганство группой лиц.
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