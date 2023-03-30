В Красноуфимске участкового лесничего обвиняют в получении взятки в 277 тысяч





– сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Женщина обвиняется в получении взятки должностным лицом лично в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя в крупном размере и служебном подлоге»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Красноуфимске участкового государственного инспектора по осуществлению функций федерального государственного лесного надзора обвиняют в получении взяток от арендатора лесного участка на общую сумму в 277 тысяч рублей.По версии следствия, в 2019 году арендатор лесного участка предложил участковой ГКУ Свердловской области «Красноуфимское лесничество» взятку в размере 12 тысяч рублей за то, что инспектор не будет выявлять нарушения в его работе. С тех пор участковая лесничая систематически получала взятки за свое бездействие.Уголовное дело было направлено в Красноуфимский районный суд для рассмотрения по существу.