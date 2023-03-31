В Екатеринбурге двое неизвестных обчистили кальянную на Восточной





– заявили в полиции. «Сообщение о проникновении в торговую точку поступило около 00.30 в отдел полиции №7 Октябрьского района. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к происшествию. Проводится проверка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге двое неизвестных обчистили кальянную на улице Восточной. Владельцы магазина называют предварительную сумму ущерба в 100 тысяч рублей.Об сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург», опубликовавший видео с места пришествия. На нем видно, как молодые люди проникают в торговую точку, выламывая стекло из входной двери.В пресс-группе УМВД по городу, эту информацию подтвердили, добавив, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.