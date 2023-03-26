Возрастное ограничение 18+
В камышловскую ИК-52 в мешке с цементом пытались доставить 11 телефонов
Криминал
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Вчера, 31 марта, в исправительную колонию №52 в поселке Восточный Камышловского района Свердловской области пытались доставить 11 телефонов, спрятанных в мешке с цементом.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, телефон обнаружили сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности при досмотре «гуманитарной помощи».
Все телефоны были изъяты.
Напомним, что в 2021 году в новолялинскую колонию пытались доставить восемь телефонов с сим-картами и гарнитурами в бревне. Внутри бревна сотрудники учреждения нашли тайник.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, телефон обнаружили сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности при досмотре «гуманитарной помощи».
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Все телефоны были изъяты.
Напомним, что в 2021 году в новолялинскую колонию пытались доставить восемь телефонов с сим-картами и гарнитурами в бревне. Внутри бревна сотрудники учреждения нашли тайник.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».