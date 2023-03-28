Условным сроком и штрафом отделался взяточник из системы наказаний Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле прошёл суд над бывшим начальником оперативного отдела местной исправительной колонии. Он обвинялся в вымогательстве крупной взятки у осуждённого.Согласно материалам уголовного дела, которые были переданы судье Дзержинского районного суда города Нижний Тагил, пользуясь служебным положением подсудимый потребовал у одного из осуждённых 190 тысяч рублей. За эти деньги начальник оперативного отдела ИК-13 обещал улучшить условия содержания. В противном случае он угрожал, напротив, устроить осуждённому проблемы, — сообщает нижнетагильское информационное издание «Между строк».Деньги взяточник получил и... сам оказался на скамье подсудимых. Его осудили по части 5 статьи 290 УК РФ («вымогательство взятки в крупном размере»). Суд приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы, но условно. Испытательный срок установлен на 5 лет. На те же 5 лет экс-начальницу из ИК-13 запрещено занимать определённые должности. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 958 300 рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.