В Екатеринбурге будут судить гендиректора «Термин ИС» за мошенническое хищение 7 миллионов





– сообщили в пресс-службе прокуратуры. «При совершении преступлений с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания ей видимости гражданско-правовых отношений обвиняемый давал указания сотрудникам выполнять начальные строительные работы на объектах, побуждая тем самым потерпевших к внесению денежных средств согласно графику платежей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга будут судить генерального директора «Термин ИС», который, как утверждается, брал деньги за строительство домов и бань, но не выполнял взятые на себя обязательства. Его обвиняют в мошенническом хищении более 7 миллионов рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый, убеждал людей, желающих построить на своих участках дома и бани, вносить деньги за предлагаемые им услуги по строительству в наличной форме. После чего, как заявляется, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по строительству объектов недвижимости, тратил деньги по своему усмотрению.Отмечается, что при этом полученные средства в бухгалтерской документации организации не фиксировались. В результате его действий пострадали 18 человек, заявили в ведомстве.